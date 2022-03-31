“واتساب” تطلق مزايا جديدة للرسائل الصوتية .. تعرف عليها #عاجل

تجري خدمة المراسلة ”واتساب“، سلسلة من التحديثات الخاصة بالرسائل الصوتية.

وأرجعت الهدف من تلك التحديثات إلى تسهيل تواصل المستخدمين مع جهات الاتصال الخاصة بهم على النظام الأساسي.

مميزات تحديثات واتساب

وتتميز التحديثات بالقدرة على ”الإيقاف المؤقت ثم استئناف تسجيل“ الرسائل الصوتية، أو ”إعادة التسجيل“، وتسمى هذه الميزة ”معاينة مسودة الرسائل الصوتية“.

وأشارت واتساب إلي أنها تعمل حالياً على توسيع التحديثات بعد أن تم طرحها لبعض المستخدمين في ديسمبر الماضي.

كما، أتاحت واتساب للمستخدمين خاصية الاستماع للرسالة أثناء قراءة الدردشات الأخرى، وأيضا تشغيل الرسائل بسرعة ”1.5x“ أو“2x“.