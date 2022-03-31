بحضور دولي.. انطلاق أعمال #المشاورات_اليمنية_اليمنية في يومها الثاني

انطلقت اليوم الخميس 31 مارس 2022، أعمال المشاورات اليمنية في يومها الثاني بحضور دولي في العاصمة الرياض.

وانطلقت المشاورات برعاية مجلس التعاون الخليجي في مقر الأمانة العامة بالرياض، على أن تستمر حتى 7 أبريل المقبل، بالتزامن مع اعلان تحالف دعم الشرعية وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني بناء على دعوة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د ..نايف الحجرف.

واستجابة للدعوة، أعلن التحالف وقف العمليات العسكرية في اليمن اعتبارا من الساعة السادسة من صباح أمس، وأضاف التحالف أن الهدنة في الداخل اليمني تأتي لإنجاح المشاورات اليمنية، وبما يخلق بيئة إيجابية لصنع السلام خلال شهر رمضان.