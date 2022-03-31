حظر استيراد لحوم الدواجن والبيض ومنتجاتها من أمريكا وفرنسا #عاجل

اصدرت هيئة العذاء والدواء، قرار بحظر استيراد لحوم الدواجن والبيض ومنتجاتها من أمريكا وفرنسا.

وقالت غرفة الرياض عن ورود خطابي الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (ع/21331) و(ع/2133) وتاريخ 18/8/1443هـ والمتضمن متباعة الهيئة للتقارير الدولية بسلامة الغذاء في دول العالم .

وأضافت أنه بناء على التقارير الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوية (ole) والتي تفيد بظهور مرضى إنفلونزا الطيور شديد الضروة في عدة دول حيث صدر قرار الهيئة رقم ق/20838 و ق/20839 وتاريخ 12/8/1443 ه. القاضي :

فرض الحظر المؤقت عن استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتها وتجهيزاتها من منطقة mayenne بجمهورية فرنسا.

فرض الحظر المؤقت عن استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة المائدة ومنتجاتها وتجهيزاتها من ولاية deaaware وولاية Kentucky في الولايات المتحدة الامريكية .