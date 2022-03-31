تراجع أسعار #الذهب في السعودية 

سجلت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس 31 مارس 2022، تراجعا بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن الأصفر الأسواق العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم نحو 232.58 ريال (61.99دولار).

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)،ليوم في السعودية، نحو 203.5 ريال (54.25 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم عند 174.44 ريال (46.50 دولار).=

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14، في السعودية اليوم نحو 135.67 ريال (36.16 دولار).

وبلغ متوسط سعر الأوقية (الأونصة) اليوم، في السعودية نحو 7233ريالا (1928 دولارًا).

كما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1628 ريالا (433.97 دولار).