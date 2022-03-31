إصابات #كورونا تتجاوز إلى 487 مليونا

أظهرت أحدث الإحصائيات اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم لأكثر من 487 إصابة .

وذكرت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن إجمالي إصابات كورونا العالمية بلغ 486 مليونا و873 ألفا و764 حالة.

وأضافت أحدث إحصائية نشرتها الجامعة عبر موقعها الإلكتروني وصول إجمالي وفيات كورونا حول العالم إلى 6 ملايين و138 ألفا و383 حالة.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29.9 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 979 ألفا و869 حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ659 ألفا و769 حالة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 521 ألفا و129 حالة.