بعد أشهر من التنازع.. “أوبك+” تتوقف عن استخدام بيانات الوكالة الدولية للطاقة

يستعد تحالف “أوبك بلس” للتوقف عن استخدام البيانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة لتقييم امتثال دول التحالف بحصص الإنتاج المتفق عليها، وذلك وسط تزايد الخلافات بين المؤسستين، بحسب ما نشرت وكالة “بلومبرج”.

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، التي تعتبر الوكالة الدولية للطاقة واحدة من ستة مصادر خارجية لتقييم إنتاج الأعضاء، قد تصدر قرارا رسميا بهذ الشأن عند اجتماع وزرائها ليوم الخميس.

وأفادت المصادر بأن اللجنة الفنية المشتركة لتحالف أوبك بلس أمس استبعاد بيانات وكالة الطاقة وسط مخاوف من احتمال تأثر البيانات الإجمالية للوكالة بوجهات نظرها فيما يتعلق بالتغير المناخي، وغياب الحياد السياسي

وسيكون هذا التطور بمثابة تتويج لأشهر من التنازع بين وكالة الطاقة، التي تمثل مصالح كبار مستهلكي الطاقة، ومنظمة أوبك.