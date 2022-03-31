في بيان رسمي.. الجزائر تطالب بإعادة مباراة الكاميرون

أصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بيانًا رسميًا يفيد بتقدمه بطلب إلى نظيره الاتحاد الدولي “فيفا” يطالب فيه بإعادة مباراته أمام الكاميرون في إياب التصفيات المؤهلة لمونديال قطر والتي انتهت بفوز الأسود بنتيجة 2/1.

وجاء نص البيان كالتالي:

“تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف ” بطعن رسمي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد التحكيم الفاضح الذي شوه نتيجة مباراة الإياب الفاصلة بين الجزائر والكاميرون التي لعبت في 29 مارس 2022 بملعب الشهيد مصطفي شاكر بالبليدة.

الاتحاد الجزائري لكرة القدم مصمم على تفعيل جميع الوسائل المسموح بها قانونًا لاستعادة حقوقه وإعادة المباراة في ظل شروط تضمن نزاهة وحيادية التحكيم.

كما تطالب الفاف بفتح تحقيق من قبل هيئات الفيفا لتسليط الضوء على التحكيم في مباراة الجزائر والكاميرون.”.

كان قد خسر المنتخب الجزائري أمام نظيره الكاميروني في إياب التصفيات المؤهلة لمونديال قطر بنتيجة 2/1 بعد الفوز فى لقاء الذهاب بهدف دون رد ليتأهل منتخب الأسود إلى كأس العالم 2022.