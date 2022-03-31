تطورات #المشاورات_اليمنية_اليمنية .. المجال مفتوح للجميع ووحدة الصف هدف رئيس #المحادثات_اليمنية_اليمنية

كشف عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية لمجلس التعاون الخليجي، عن ملخص تطورات المشاورات اليمنية اليمنية، مشيرا إلى أن أجواء المشاورات فاقت كل التوقعات، مؤكدا أن جميع المشاركين حريصون على وحدة الصف.

وقال “العويشق”، في كلمة متلفزة، إن “الدعوة لا تزال مطروحة للحوثيين للانضمام إلى المشاورات في السعودية”، مؤكدا أن “المجال مفتوح لكل اليمنيين للمشاركة”.

ومن المقرر أن ترفع اللجان تشخيصاتها للجهات والوزارات المختصة الأربعاء المقبل الموافق 6 أبريل.

وبدأت المشاورات التي تستمر أسبوعا، والتي تُعقد تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي الذي مقره الرياض، أمس الأربعاء.

وشهد الأسبوع الجاري إعلان كل من الحوثيين والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ، كل من جانبه، عن هدنة مؤقتة في الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.