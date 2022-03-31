هيئة الاستثمار الكويتية عن أموالها المستثمرة في روسيا وأوكرانيا: لا تكاد تذكر

قالت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، في وثيقة حصلت عليها “رويترز” إن أموالها المستثمرة في روسيا وأوكرانيا “لا تكاد تذكر” ولا تتعدى 0.29% من إجمالي استثمارات صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي تديره.

وقالت الهيئة في وثيقة بتاريخ 22 مارس والمُرسلة إلى وزير المالية للرد على سؤال من عضو البرلمان عبد العزيز الصقعبي، إن

الأصول الروسية في أوروبا وأمريكا “غير جاذبة في الوقت الراهن” بسبب دخولها في تعقيدات تنظيمية وسياسية بين الملاك والدول المحتضنة لها.

وقالت الهيئة إنها احتفظت بنسبة 13% من أصولها على شكل أموال سائلة كما في نهاية 2021 وهي نسبة أعلى من المتوسط العالمي لمدراء الأصول.

وأضافت أنه من المؤكد أن الحرب الروسية على أوكرانيا، شأنها شأن كل الأزمات، ستخلق فرصا استثمارية في الأصول الروسية المتاحة للبيع في أوروبا والولايات المتحدة.