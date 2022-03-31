داود الشريان رئيسا لتحرير عدد استثنائي لصحيفة “النهار” اللبنانية: يصدر غدا

عاد داود الشريان من جديد إلى مهنة الصحافة عبر بوابة لبنان، ليتولى رئاسة تحرير عدد خاص لصحيفة النهار اللبنانية، ليكون أول سعودي يتولى هذا المنصب.

بدأت القصة، عقب استضافته النجمة اللبنانية إليسا في برنامجه “مع الشريان” وحديثها عن تجربتها مع الصحيفة من خلال عدد خاص “نقطة ضو” وتوليها رئاسة التحرير للعدد.

وأشاد بالصحيفة ومهنيتها، لترد نايلة تويني، رئيسة التحرير عبر حساباتها بمواقع التواصل، بدعوته لرئاسة عدد خاص من “النهار”، ليوافق على الفور، المقرر صدوره غدا الجمعة.

وجاء من أبرز الموضوعات التي يتناولها العدد الخاص برئاسة “الشريان” قضية اللاجئين في أوروبا وحياتهم مدعومة بصور، والقصص الإنسانية، بالإضافة إلى الفنون الصحفية المختلفة.

يشار إلى أن داود الشريان، تولى العديد من المناصب الإعلامية بصحف سعودية ودولية أبرزها “اليمامة، واليوم، والبلاد، والرياض، والمسلمون، ومجلة الدعوة السلفية، والحياة”. بجانب برامجه التلفزيونية على قنوات mbc، والعربية وتلفزيون دبي، وقناة sbc.