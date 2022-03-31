عاجل.. متى يكون الزائر مؤمّناً وغير مؤمّن طبياً عبر تطبيق #توكلنا؟

أوضح تطبيق توكلنا الحالة الصحية للزائر القادم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة المؤمّن وغير المؤمّن (طبياً).

وقال: “أصبح بإمكان الزائر القادم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها استخدام الحالة الصحية الخاصة به عبر تطبيق توكلنا. والمرتبطة بالتأمين الطبي؛ لتغطية تكاليف علاج الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء في المملكة”.

وأضاف: “تكون الحالة الصحية للمستفيد في تطبيق توكلنا (زائر مؤمن) في حال قدومه إلى المملكة بأحد أنواع تأشيرات الزيارة للمملكة. وأن يكون لديه تأمين طبي فعال”.

وتابع: “يكون المستفيد زائراً غير مؤمّن فى الحالات التالية: – في حال قدومه إلى المملكة بأحد أنواع تأشيرات الزيارة للمملكة. ولا يوجد لديه تأمين طبي فعال”.