القبض على مواطن لنقله 10 مخالفين لنظام أمن الحدود في #عسير

قبضت الجهات الأمنية بمركز شرطة خميس البحر بمحافظة محايل على مواطن لنقله (10) مخالفين لنظام أمن الحدود؛(7) من الجنسية اليمنية،و(3) من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن ثمَّ إلى النيابة العامة.

وأكدت شرطة منطقة عسير، أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة،أو نقلهم داخلها،أو يوفر لهم المأوى،أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثَّةً على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.