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بايدن يعلن عن خطة للسحب من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي .. #عاجل
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الأخبار الإقتصادية
بايدن يعلن عن خطة للسحب من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي .. #عاجل
الوئام-متابعات
31 مارس 2022
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النفط الأمريكي - خام برنت
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن عن خطة للسحب من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي .
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