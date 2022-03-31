الأخبار الإقتصادية

‏بايدن يعلن عن خطة للسحب من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي .. #عاجل

الوئام-متابعات
31 مارس 2022 · < 1 minute
النفط الأمريكي - خام برنت
النفط الأمريكي - خام برنت

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن عن خطة للسحب من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي ‎.