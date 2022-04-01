أول ضربة جوية أوكرانية في روسيا.. قصف مستودع وقود بمدينة بيلغورود #روسيا #أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية

قال مسؤول روسي، إن طائرتين هليكوبتر عسكريتين أوكرانيتين قصفتا مستودع وقود في مدينة بيلغورود الروسية، في أول ضربة جوية أوكرانية على الأراضي الروسية منذ غزو موسكو لجارتها في أواخر فبراير

وأظهرت صور بالفيديو للهجوم المزعوم المنشورة على الإنترنت ما يشبه عدة صواريخ تُطلق من ارتفاع منخفض، يليها انفجار

وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف على تلغرام إن طائرات الهليكوبتر قصفت المنشأة بعد عبورها الحدود على ارتفاع منخفض

وأضاف جلادكوف أن الحريق الناتج أسفر عن إصابة عاملين، بينما تم إخلاء بعض المناطق في المدينة بالقرب من الحدود الأوكرانية

في الأثناء، قالت شركة النفط الروسية Rosneft (ROSN.MM) ، المالكة لمخزن الوقود، في بيان منفصل إنه لم يصب أحد بأذى في الحريق، رغم أنها لم تقدم أي معلومات عن السبب

واشتعلت النيران فى مستودع ذخيرة بالقرب من بيلغورود يوم الأربعاء ما تسبب فى سلسلة من الانفجارات.

وفي السياق ذاته قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الحوار السياسي مع الناتو في الظروف الحالية “مستحيل”، لافتا إلى أن الناتو يخشى “الصدام المباشر” مع روسيا.