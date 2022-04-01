بحضور نجوم سابقين.. الكشف عن التعويذة الخاصة بكأس العالم قطر 2022

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم، إلى عملية سحب قرعة مونديال قطر 2022 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة نجوم العرب والعالم في سحبها بينهم البرازيلي كافو والألماني لوثار ماتيوس والجزائري رابح ماجر.

وكشف ياسر الجمال مدير عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 في كرة القدم إنه من المقرر أن تكشف قطر النقاب عن تعويذة المونديال مع إجراء قرعة النهائيات

وقال الجمال عشية سحب القرعة الرسمية للمونديال لوكالة الأنباء الفرنسية “سنعلن عن التعويذة الخاصة ببطولة كأس العالم. فكل دولة لديها تميزها الخاص خلال استضافة البطولات بإعلان تعويذة تنتمي للدولة وللتراث والثقافة”.

أضاف مدير عام اللجنة المنظمة “إن تعويذتنا ستكون مميزة ومختلفة عن جميع التعويذات السابقة”.

وأشار الجمال أيضا إلى أن حفل القرعة سيشهد العديد من المفاجآت، وسينقل عملية سحب القرعة إلى مستوى آخر عن الحفلات السابقة.

وأضاف: “قطعنا شوطا كبيرا في السنوات الاثنتي عشرة التي مضت ونحن اليوم في الميل الأخير”.

وأكد الجمال أن الجميع يتطلع بشغف إلى القرعة كونها تمثل المحطة الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم، واصفا إياها بالحدث الأهم قبل انطلاق المونديال في 21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ولطالما كان سحب القرعة محطة رئيسة في كأس العالم لأنها ترسم معالم المنافسات بين مختلف المنتخبات وتكون بمثابة خارطة الطريق إليها في النهائيات.

وتحظى عملية سحب القرعة باهتمام كبير وأشار الخاطر إلى أن عملية إجراء القرعة ستحظى بنسبة مشاهدة تزيد على 200 مليون شخص حول العالم حيث ستنقل أحداثها أكثر من 350 قناة حول العالم.