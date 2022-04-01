وفاة والد الكاتب خلف الحربي

أعلن الكاتب خلف الحربي، اليوم الجمعة، عن وفاة والده، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”.

وقال “الحربي”، في بيان: “لا حول ولا قوة إلا بالله؛ انتقل الى رحمة الله والدي فهيد بن خلف بن عبيد العلوي الحربي”.

وأضاف: “أسأل الله العلي القدير أن يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

في السياق، تقدم عدد من الإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة بتعازيهم، سائلين الله عز وجل لوالده الرحمة، وللكاتب الصبر والثبات.

من جانبها؛ إدارة “الوئام” تتقدم بالعزاء للكاتب، سائلة الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويسكنه الدرجات العلى.