“نحن أفضل معا”.. إطلاق أولى أغنيات كأس العالم 2022

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة كاس العالم 2022 لكرة القدم، اليوم الجمعة عن إطلاق الأغنية الرسمية الأولى لمونديال 2022 .

وذكرت اللجنة عبر موقعها على الإنترنت “تنطلق اليوم هيا هيا (نحن أفضل معا) الأغنية الرسمية الأولى ضمن الألبوم الغنائي لكأس العالم (فيفا-قطر 2022) والتي استُلهمت من الموسيقى الرسمية للبطولة.”

وأوضحت اللجنة أن الأغنية “يشارك في أدائها النجم الأمريكي ترينيداد كاردونا، والمغني الأفريقي الشهير دافيدو، والفنانة القطرية عائشة، وذلك قبيل سحب القرعة النهائية للبطولة التي تقام مساء اليوم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.”

ويواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مع الإعلان عن الأغنية الرسمية لمونديال قطر 2022، تعزيز جهوده في استراتيجية “فيفا ساوند” للترفيه التي أعلن عنها في بداية 2021، وكذلك في التواصل مع الجماهير في جميع أنحاء العالم التي يجمعها الشغف بكرة القدم والموسيقى.

اعتدنا أن تكون هناك أغنية واحدة .. ولكن بطولتنا غير !! 😍🔥 (هيّا هيّا) هي أول أغنية مستلهمة من الموسيقى الرسمية لكأس العالم #قطر2022 ضمن سلسلة أغاني تُطرح تباعاً من الآن وحتى بداية المونديال لتُشكل ألبوماً غنائياً في تجربة أولى في تاريخ بطولات كأس العالم — Road to 2022 (@roadto2022) April 1, 2022

وتهدف استراتيجية الترفيه هذه إلى خلق روابط مبتكرة وهادفة بين مشجعي كرة القدم، وهواة الموسيقى، واللاعبين، والفنانين، وبين اللعبة العالمية، والأغاني التي تلقى رواجا كبيرا ويحبها الجميع.

ويجسد هذا الفريق الرائع الذي يضم المغني الأمريكي الشهير ترينيداد كاردونا، وأيقونة أغاني “الأفروبيتس” دافيدو، والفنانة القطرية عائشة، روح كأس العالم، واستراتيجية “فيفا ساوند” من خلال تقديم أغنية ملهمة تمثل مختلف أنحاء العالم.

وقالت كاي ماداتي، مديرة الشؤون التجارية في الفيفا :”ترمز هذه الأغنية التي تجمع بين صوت أمريكي وآخر أفريقي وصوت ثالث من الشرق الأوسط، إلى القوة التي تتمتع بها الموسيقى وكرة القدم وتأثيرها الواضح في توحيد شعوب العالم”.

وأضافت :”ستسهم الأغاني المتعددة لمونديال قطر 2022، في تقريب المشجعين المتحمسين والشغوفين بهذه اللعبة الرائعة من روح كأس العالم بطريقة لم يسبق لها مثيل، والذي يندرج ضمن استراتيجية الفيفا المحدثة الخاصة بالموسيقى.”

وتعكس الأغنية الرسمية لكأس العالم (قطر 2022)، أجواء الحماس والتشويق المصاحبة لمهرجان كرة القدم الذي يستقطب أنظار العالم من أقصاه إلى أقصاه أواخر العام الجاري.