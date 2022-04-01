بعقوبات متفاوتة.. إيقاف 67 بينهم 41 مواطنا خالفوا نظام البيئة

قال الرائد رائد المالكي، المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، إنه تم إيقاف 67 مخالفًا لنظام البيئة، بينهم 41 مواطنًا، و20 مقيمًا من الجنسية السودانية، و4 مقيمين من الجنسية الهندية، ومقيمان من الجنسيتين الباكستانية واليمنية.

وأوضح “المالكي”، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن المخالفين ارتكبوا مخالفات رعي 1425 متنًا من الإبل و237 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

واستطرد: تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.