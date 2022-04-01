عودة الصلاة في حرم المسجد النبوي القديم لجميع الزوار والمصلين

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، من خلال الخطة التشغيلية التي وضعتها في شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، عودة الصلاة في الحرم القديم لجميع الزوار والمصلين ابتداء من اليوم مع استمرار تخصيص الدخول للروضة الشريفة بالحجز عبر تطبيق “توكلنا أو اعتمرنا”.

وأكدت الوكالة سعيها في تقديم أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي المسجد النبوي وإبراز الجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة في خدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار .

وهيأت الوكالة المسجد النبوي وسطحه وساحاته لاستقبال الزوار والمصلين لتمكنهم من تأدية عباداتهم بكل يسر وسهولة وسكينة.

وأوضحت أن الزيارة متاحة لعموم الزوار من جوار المرفق رقم 205 وصولا لباب السلام والخروج من باب البقيع، أما فترة بعد الظهر وبعد التراويح للرجال بكامل الطاقة المتاحة للروضة ونقطة الفرز والتجمع مقابل باب 38 والدخول من باب 40 والخروج من باب جبريل.

وخصصت الزيارة للنساء في الفترة الصباحية بكامل طاقة الروضة الشريفة التي تتسع إلى 450 زائرة في الفوج الواحد والوصول عبر نقطة التجمع أمام باب 24 شمالا وباب 37 شرقا وجنوبا.

وأشارت الوكالة إلى أن إجمالي عدد التفويجات للصلاة في الروضة الشريفة 35 تفويجة وعدد المصلين 16.000 ألف مصلٍ ومصلية يوميا، داعية الجميع الالتزام بالحضور في الموعد المحدد تلافيا للازدحام على نقاط الفرز .

وفيما يخص تنظيم الحشود، فأوضحت الوكالة أن التفويج سيكون للتوسعة السعودية الأولى ثم الثانية والسطح ثم الساحات وعند امتلاء الساحات يتم التحويل للساحة الغربية الجديدة والساحة المجاورة للبقيع والساحة الممتدة لباب الملك فهد في الجهة الشمالية حيث تم استحداث مسار من امتداد جادة قباء والجهة الجنوبية إلى الساحة الغربية الجديدة.

وأكدت على الجميع التعاون بعدم الصلاة في الممرات وعدم اصطحاب ما يمنع من أغراض وأمتعة ومتابعة المرافقين من صغار السن.

وخُصِّص 12 مصلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالقرب من أبواب المسجد النبوي و100 كرسي متحرك واستمرار النقل باستخدام عربات الجولف وكذلك مصلى مخصص مجهز بلغة الإشارة.