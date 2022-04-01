عاجل.. مركز الأرصاد يعلن طقس الأسبوع الأول من #رمضان

أعلن المركز الوطني للأرصاد، الجمعة، عن الأحوال الجوية في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

وقال المركز عبر حسابه في تويتر إن طقس الأسبوع الأول من رمضان مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة، ويتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار خلال نهاية الأسبوع على شمال المملكة وشرق منطقة مكة المكرمة.

وعن درجات الحرارة، قال المركز: ترتفع درجات الحرارة نهارا على معظم المناطق، وتعتدل على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وخلال الليل يكون الجو معتدلا على مناطق المملكة، ويميل إلى البرودة على المناطق الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية.