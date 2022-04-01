عاجل.. هل منحت المحكمة العليا 5 آلاف ريال لمن رأى هلال #رمضان؟

راج على وسائل التواصل الاجتماعي أن المحكمة العليا مَنَحت مَن يدلي بشهادته حول رؤية هلال شهر رمضان المبارك، «بشت» و5 آلاف ريال.

من جهتها، نفت المحكمة العليا الأمر برمته. وأفاد مراسل قناة «الإخبارية» بأن المحكمة لم تمنح أي أحد هذا المبلغ مقابل شهادته حول رؤية الهلال.

وقال المراسل إن دائرة الأهلة في المحكمة العليا تواصلت مع 11 مرصداً في مختلف أنحاء المملكة لرصد هلال شهر رمضان، لافتاً إلى وجود 39 محكمة في جميع أنحاء المملكة تفتح أبوابها أمام مَن يريد الإدلاء بشهادة حول رؤية هلال رمضان.

وذكر المراسل أن مَن يدلي بشهادته حول رؤية هلال رمضان يخضع لاختبارات وأسئلة كثيرة للتأكد مما شاهده.