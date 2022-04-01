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مجلس التعاون الخليجي يرحب بالإعلان عن هدنة شهرين في #اليمن
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أخبار دوليّة
مجلس التعاون الخليجي يرحب بالإعلان عن هدنة شهرين في #اليمن
1 أبريل 2022
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مجلس التعاون الخليجي
رحب مجلس التعاون الخليجي بإعلان الحكومة اليمنية والمبعوث الأممي بدء هدنة لمدة شهرين.
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