أخبار دوليّة

مجلس التعاون الخليجي يرحب بالإعلان عن هدنة شهرين في #اليمن

1 أبريل 2022 · < 1 minute
مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي

رحب مجلس التعاون الخليجي بإعلان الحكومة اليمنية والمبعوث الأممي بدء هدنة لمدة شهرين.