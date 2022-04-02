استقالة #ويل_سميث من عضوية الأكاديمية المانحة لجوائز #الأوسكار

استقال الممثل الأمريكي ويل سميث، من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بهوليود (المانحة لجوائز الأوسكار).

جاء ذلك بعد أيام من واقِعة صفعِه مقدم حفل الأوسكار الممثل كريس روك.

وقال ويل سميث إنه سيتقبل أي عواقب إضافية من مجلس أكاديمية الأوسكار، كما أنه ملتزم بالعمل لضمان عدم السماح بتغلب العنف على العقل مرة أخرى.

وأضاف سميث في بيان: “لقد خنت ثقة الأكاديمية، لقد حرمت المرشحين والفائزين الآخرين من فرصتهم للاحتفال والاحتفال بعملهم الاستثنائي.. إنني حزين”.

وكان الممثل ويل سميث فاز بأوسكار أفضل فيلم عن دوره في فيلم “الملك ريتشارد”

وفي السياق أعلن رئيس أكاديمية الأفلام، ديفيد روبين، قبول استقالة سميث.

واكد أن الأكاديمية ستستمر في الإجراءات التأديبية التي قد تؤدي إلى عقوبات إضافية، إذ من المقرر مناقشة الأمر خلال اجتماع مجلس الإدارة في 18 أبريل الجاري.