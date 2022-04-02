3 خطوات لحصول معتمري الخارج على ‎#التأشيرة_الإلكترونية

أتاحت وزارة الحج والعمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، الحصول على تأشيرة العمرة من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد .

وحددت الوزارة 3 خطوات للحصول على التأشيرة الإليكترونية ، من خلال الدخول على المنصات المعتمدة، ثم تصميم برنامج العمرة، من حيث خدمات السكن والنقل والخدمات الميدانية والتي تقدمها الشركات السعودية، بخلاف أي خدمات إضافية أخرى.

وأضافت أن الخطوة الأخيرة والمعنية باستكمال متطلبات التأشيرة، تتضمن، تسجيل بيانات المعتمرين، مع تعبئة نموذج طلب التأشيرة على موقع وزارة الخارجية.

وأشارت إلى أنه بعد استيفاء البيانات يتم إصدار التأشيرة إلكترونيًا، ويتم طباعتها من قبل المعتمر.