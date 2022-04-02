بالأرقام.. خسائر جديدة في العمليات العسكرية للحرب الروسية الأوكرانية #الحرب_الروسية_الأوكرانية #الحرب_العالمية_الثالثة

ظهرت اليوم الست 2 أبريل 2022 ، أرقام جديدة لخسائر العمليات العسكرية للحرب الروسية الأوكرانية، منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي.

روسيا

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها اليومي المتعلق بعمليتها الخاصة في أوكرانيا، استهداف مطارات عسكرية بمدينتي بولتافا ودنيبروبيتروفسك بصواريخ عالية الدقة.

وأشارت إلى تدمير مستودعات الوقود في مصفاة كريمنشوك، باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، لافتة إلى أن “المستودعات” كانت تقوم بإمداد القوات الأوكرانية في المناطق الوسطى والشرقية.

كما أسقطت القوات الروسية خلال الفترات الليل، مروحيتين من طراز Mi-24، وتدمير 24 طائرة بدون طيار (مسيرة) و67 منشأة عسكرية أوكرانية.

وأوضحت أن قوات تابعة لإقليم دونيتسك الانفصالي تتقدم في محور نوفوباخموتوفكا وتخوض معارك ضد القوات الأوكرانية.

وأضاف البيان: “قواتنا دمرت 381 طائرة مسيرة أوكرانية و1882 دبابة منذ بداية العملية الخاصة”.

أوكرانيا

في المقابل، أعلنت أوكرانيا أن نحو 158طفلا قتلوا وأصيب أكثر من 254 آخرين منذ العملية الروسية، وفقا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأوكراني على فيسبوك.

وقال تقرير لوكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية: “هذه البيانات ليست نهائية وأنه يتم التحقق منها في المناطق المحتلة مؤقتا ، وتحديدا في مدينة ماريوبول وداخل مناطق معينة في كييف وشيرنيهيف ولوهانسك”.

وتضررت 869 مؤسسة تعليمية في الهجمات والقصف الروسي، من بينها 83 أصابها دمار شامل في البلاد، بحسب التقرير.

ووفقا للتقرير ، لحقت أضرار باكثر من 80 مؤسسة خاصة بالأطفال بما في ذلك مستشفيات ومدارس للموسيقى ومؤسسات رياضية وأخرى للتأهيل ومراكز شباب ومكتبات.

كانت المخابرات العسكرية البريطانية، قالت اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية تواصل تقدمها ضد القوات الروسية المنسحبة في محيط العاصمة كييف.