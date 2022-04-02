ضبط 14693 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبط الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، 14693مخالفاً، منهم (9271) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3651) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1771) مخالفًا لنظام العمل.

وتمت الحملات في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 21 / 8 / 1443 هـ الموافق 24 / 3 / 2022 م حتى 27 / 8 / 1443هـ الموافق 30 / 3 / 2022م.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 217 شخصًا، 63% منهم يمنيو الجنسية، و34% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 74 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

كما تم ضبط 11 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 103377 وافداً مخالفًا، منهم 91679 رجلاً، و11698 امرأة.

وأسفرت الحملات عن إحالة 88975 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 4416 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10674 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.