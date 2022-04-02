بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يتفوق على واتفورد بهدفين دون رد في الدوري الانجليزي

حقق فريق ليفربول فوزًا هامًا واتفورد بهدفين نظيفين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ31 للدوري الانجليزي.

افتتح ديوجو جوتا التسجيل لصالح ليفربول في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول قبل أن يضيف فابينيو التعادل في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وكان محمد صلاح قد شارك في بداية المباراة قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 69 ومشاركة ساديو ماني بدلا منه.

ارتفع ليفربول رصيده عند 72 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد واتفورد عند 22 نقطة في المركز الثامن عشر.

الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وواتفورد في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي بتقدم الريدز بهدف.

سجل ديوجو جوتا الهدف الأول لصالح ليفربول من رأسية رائعة بعد عرضية من جو جوميز في الدقيقة 23.

في الدقيقة 2 ركلة ركنية أولى لليفربول على يمين مرمى واتفورد، نفذها أندرو روبيرتسون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرت من الجميع لتجد متابعة من محمد صلاح من على حدود الزاوية اليسرى بتسديدة مباشرة ضعيفة مرت دون خطورة إلى جوار القائم الأيسر للمرمى.

تسديدة مباغتة عن طريق إسماعيلا سار لاعب واتفورد من خارج حدود منطقة جزاء ليفربول مرت بشكل قريب نسبيا أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس أليسون.

ركلة ركنية أولى لواتفورد على يسار مرمى ليفربول، نفذها عمران لوزا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كوتشو هيرنانديز برأسية قوية من أمام القائم الأيسر للمرمى تصدى لها الحارس أليسون بثبات وسيطر على الكرة.

في الدقيقة 21 هدف محقق ضائع لواتفورد بعد هجمة مرتدة سريعة استغلها يوراي كوتشكا في إختراق منطقة جزاء ليفربول ثم أطلق تسديدة قوية تصدى لها الحارس أليسون ببراعة وأنقذ مرماه.

ركلة ركنية لليفربول على يمين مرمى واتفورد، نفذها أندرو روبيرتسون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكن حكم المباراة تدخل باحتساب خطأ عكسي ضد جويل ماتيب.

في الدقيقة 37 ركلة ركنية لليفربول على يسار مرمى واتفورد، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة وصلت بالنهاية لديوجو جوتا المتمركز دون أي رقابة دفاعية في مواجهة المرمى تماما والذي استقبل الكرة بتسديدة قوية تصدى لها الحارس بن فوستر ببراعة وأنقذ مرماه.

الشوط الثاني

في الدقيقة 47 محاولة هجومية خطيرة لليفربول بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق جو جوميز إلى داخل منطقة الجزاء تمكن المدافع كريستيان كاباسيلي من إبعادها في الوقت المناسب تماما قبل رأسية أندرو روبيرتسون.

تسديدة قوية عن طريق ديوجو جوتا لاعب ليفربول من خارج حدود منطقة جزاء واتفورد مرت بشكل قريب نسبيا أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس بن فوستر.

ركلة ركنية لليفربول على يسار مرمى واتفورد، نفذها كورتيس جونز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فيرجيل فان دايك برأسية قوية افتقدت الدقة الكافية في التوجيه لتمر كرته أعلى العارضة العلوية بقليل.

تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لليفربول عن طريق جوردان هندرسون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها ديوجو جوتا برأسية قوية مرت بشكل قريب للغاية أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس بن فوستر.

ركلة ركنية جديدة لليفربول على يمين مرمى واتفورد، نفذها أندرو روبيرتسون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سريع بعيدا عن مناطق الخطورة.

تسديدة يسارية ضعيفة عن طريق ساديو ماني لاعب ليفربول من داخل منطقة جزاء واتفورد إصطدمت بأحد المدافعين ووصلت بشكل سهل للحارس بن فوستر.

وتمكن فابينيو من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 89 من ركلة جزاء، بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى العلوية للمرمى لم يتمكن الحارس بن فوستر من التعامل معها رغم التوقع الصحيح لزاوية التسديد.