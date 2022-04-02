ضبط 18 مخالفا لنظام البيئة في الرياض ومكة

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم السبت، عن تمكنها من ضبط 18 مخالفاً لنظام البيئة، لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط (27) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها (3) مواطنين، يعمل عليها (4) مقيمين من الجنسية الهندية، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمين من الجنسية الأفغانية، و مقيمين من الجنسية البنقالية، ومقيمين من الجنسية السودانية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.