مانشستر سيتي يحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على بيرنلي..وخسارة قاسية للبلوز

تلقى فريق تشيلسي خسارة ثقيلة أمام برينتفورد برباعية مقابل هدف واحد اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان فريق ليفربول قد فاز على واتفورد بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتعادل فريق ليدز يونايتد بهدف لمثله أمام ساوثهامتون، في الوقت الذي تغلب فيه وولفرهامبتون على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف واحد.

وحقق فريق مانشستر سيتي فوزًا هامًا على حساب بيرنلي بهدفين دون رد، وتعادل فريق برايتون سلبيًا مع نوريتش سيتي.

ويحتل فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة ويأتي ليفربول خلفه برصيد 72نقطة.