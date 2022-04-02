بصلاحيات مرنة وحصة 35 دقيقة.. الطلاب يستقبلون أول دوام خلال رمضان غدا #عاجل

تستعد مدارس التعليم والجامعات لاستقبال الطلاب والطالبات غدا، في أول أيام دوام شهر رمضان المبارك لجميع المراحل الدراسية بمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، كذلك الجامعات الحكومية والأهلية، وفق الأوقات والمواعيد المحددة للدراسة في رمضان، وتهيئة البيئة المثالية لاستقبال الطلبة، وينتظم جميع الطلبة في مدارسهم للتعليم العام، لتتواصل مسيرتهم الدراسية ضمن الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي .

وتأتي الاستعدادات وفقاً لقواعد النظام المرن لليوم الدراسي، وتبعاً لضوابط وآليات محددة في بيئة تعليمية جاذبة، مع التأكيد على تفعيل الأدوار التربوية في تهيئة الطلبة لمواصلة رحلتهم التعليمية بالشكل الأمثل في رمضان، بمشاركة الموجه التربوي في المدرسة، والمعلمين ومديري المدارس؛ وذلك لحث الطلبة على الانتظام في مدارسهم ومتابعة تحصيلهم الدراسي.

وفعّلت وزارة التعليم مبدأ الشراكة الأسرية؛ للمساهمة في استكمال وإنجاح مسيرة العملية التعليمية لأبنائهم خلال رمضان وفي العام الدراسي الحالي.

واعتمدت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في مناطق المملكة توقيت بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك، حيث حدّدت بدء اليوم الدراسي مابين الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحا.

ومنحت مديري التعليم في المناطق والمحافظات صلاحية تقديم زمن بدء اليوم الدراسي لمدة ساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة أو المحافظة، وكذلك تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة.