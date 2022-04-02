الأردن تكمل #شعبان.. والدول المحيطة بها تصوم

يصوم سكان مملكة الأردن الأحد أول أيام شهر رمضان 2022، في الوقت الذي صامت جميع الدول المجاورة أول أيام الشهر الفضيل السبت.

القصة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل رواد موقع “تويتر” في الأردن عن سبب هذا التغير غير المعهود، ونشروا مقاطع فيديو عن سبب ذلك.

الجمعية الفلكية الأردنية، السبت، ردت بإصدار بيان حول الجدل الذي رافق إعلان بعض الدول العربية والإسلامية الجمعة، رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن معظم الدول العربية والاسلامية أعلنت تحري هلال رمضان من مئات القمم والجبال والأماكن المختلفة إلا أنها لم تتمكن من رؤيته، فيما اعتمدت بعض الدول على رؤية الهلال من قبل المملكة العربية السعودية لتعلن عن أن اليوم السبت غرة شهر رمضان، بينما ذهبت دول أخرى بما فيها الأردن إلى إعلان الأحد أول أيام الشهر الفضيل لعدم تمكنها من رؤية الهلال، بينما ستتحرى عدد من الدول هلال رمضان مساء اليوم السبت لتحدد ما إذا كان رمضان لديها اعتبارا من يوم الأحد أو الاثنين.

وأعلن الأردن أن يوم الأحد، الموافق الثالث من شهر أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وأن السبت هو المتمم لشهر شعبان، فيما أعلنت جميع الدول المجاورة له (فلسطين، سوريا، مصر، العراق، السعودية) أن السبت هو أول ايام شهر رمضان المبارك.