بايرن ميونخ يقترب من حصد الدوري الألماني برباعية أمام فرايبورج

اقترب بايرن ميونخ خطوة جديدة من التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة العاشرة على التوالي بفوزه على مضيفه فرايبورج 4 /1 اليوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من البوندسليجا والتي شهدت انتصارا كاسحا للايبزج على مضيفه بوروسيا دورتموند 4 /1.

وفي باقي المباريات فاز بوخوم على مضيفه هوفنهايم 2/ 1 وباير ليفركوزن على ضيفه هيرتا برلين 2 /1 وتعادل أرمينيا بيلفيلد مع شتوتجارت 1 /1 وانتراخت فرانفكورت مع جرويتر فورت سلبيا.

وعلى ملعب شوارزوالد ستاديون، تقدم بايرن ميونخ بهدف عن طريق ليون جوريتسكا في الدقيقة 58 لكن بعد خمس دقائق فقط أدرك نيلز بيترسن التعادل لفرايبورج.

وأضاف سيرج جنابري الهدف الثاني للنادي البافاري في الدقيقة 73 وتكفل الفرنسي كينجسيلي كومان بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 82.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة أحرز لاعب الوسط النمساوي مارسيل سابيتسر الهدف الرابع لبايرن ميونخ.

الفوز رفع رصيد بايرن في الصدارة إلى 66 نقطة بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند وتوقف رصيد فرايبورج عند 45 نقطة في المركز الخامس.

وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، لقن لايبزج مضيفه دورتموند درسا قاسيا وفاز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتقدم كونراد لايمر بهدفين للايبزج في الدقيقتين 21 و30 وأضاف كريستوفر نكونكو الهدف الثالث في الدقيقة 58.

ورد دونيايل مالين بهدف لدورتموند في الدقيقة 84 لكن بعدها بدقيقتين فقط سجل داني أولمو الهدف الرابع للايبزج.

ورفع لايبزج رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد دورتموند عند 57 نقطة في المركز الثاني.

وعلى ملعب باي أرينا، تقدم ليفركوزن بهدفين عن طريق لوكاس ألاريو وكريم بلعربي في الدقيقتين 34 و40 ثم رد فلاديمير داريدا بهدف لهيرتا برلين في الدقيقة 42.

الفوز رفع رصيد ليفركوزن إلى 51 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد هيرتا برلين عند 26 نقطة في المركز قبل الأخير.

وعلى ملعب راين نيكار أرينا، اقتنص بوخوم فوزا ثمينا من ملعب هوفنهايم بهدفين مقابل هدف.

وتقدم تاكوما أسانو بهدف لبوخوم في الدقيقة 28 ثم أدرك دافيد راوم التعادل لهوفنهايم في الدقيقة 54 لكن تاكوما أسانو تقمص دور البطولة وسجل الهدف الثاني له وللفريق الضيف في الدقيقة 59.

الفوز رفع رصيد بوخوم إلى 35 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد هوفنهايم عند 44 نقطة في المركز السادس.

وعلى ملعب شوكو أرينا، تقدم ساشا كالادزيتش بهدف لشتوتجارت من ضربة جزاء في الدقيقة 25 ثم تعادل فلوريان كروجير لبيلفيلد في الدقيقة 59.

ورفع شتوتجارت رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر مقابل 26 نقطة لبيلفيلد في المركز الثالث من القاع.