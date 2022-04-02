مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه ليستر سيتي 1/1، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم ليستر سيتي عن طريق كليتشي إيهانتشو في الدقيقة 63، قبل أن يدرك البرازيلي فريد التعادل لمانشستر يونايتد في الديقة 66.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 51 نقطة في المركز السادس، ليخسر نقطتين ثمينتين في محاولاته للحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يبتعد بفارق الأهداف خلف توتنهام صاحب المركز الخامس والذي يلعب غدا مع نيوكاسل، وبفارق ثلاث نقاط خلف أرسنال صاحب المركز الرابع والذي يلعب يوم الاثنين مع كريستال بالاس بالإضافة إلى أنه لعب مباراة أقل من يونايتد.

على الجانب الأخر رفع ليستر سيتي رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع.