خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس قيس سعيَّد رئيس الجمهورية التونسية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، فخامته، التهنئة بهذا الشهر المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والنماء.