تدشين مبادرة “تمكين” لزائري المسجد النبوي الشريف

دشن مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري أمس، مبادرة “تمكين”، التي أطلقتها الإدارة العامة للحشود التابعة للوكالة المساعدة للتفويج وإدارة الحشود .

وأوضح والوكيل المساعد للتفويج وإدارة الحشود المهندس محمد فقيهي أن المبادرة تهدف إلى الاستعدادات التامة لاستقبال زوار المسجد النبوي في شهر رمضان المبارك؛ لضمان سلامتهم تحت شعار ” تمكين” الزائرين والمصلين من الوصول لمقاصدهم في مواقع المسجد النبوي كافة لأداء عبادتهم بكل يسر وسهولة، مبيناً أن الخطة التشغيلية للمبادرة تعمل على تغطية مساحة تقدر بنحو ( 563800م2) بطاقة استيعابية (326429) مصلى، مستخدمين (42) مدخلاً و(38) مدخلاً من مواقف السيارات و(100) باب لاستقبال الزوار داخل المسجد النبوي، و(18)سلماً عاديا و(12)سلماً كهربائياً و(2179) متراً لأطول ممراتهم داخل المسجد و(4861) متراً في ساحاته .

وأضاف أن المبادرة تعمل على تحقيق أعلى مستويات الانسيابية في ممرات المسجد النبوي كافة، وتقديم خدمة نقل الزائرين، وتوفير عربات مخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة، وتيسير الدخول للسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه والصلاة في الروضة الشريفة .