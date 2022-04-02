تشمل الأسواق والمطاعم والمتاجر .. خطة محكمة للرقابة بالرياض في #رمضان

أطلقت أمانة منطقة الرياض خطة الرقابة لشهر رمضان المبارك، التي تأتي انسجامًا مع الجهود الهادفة إلى رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية للضوابط والاشتراطات الصحية، وبما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في العاصمة.

وأشارت الأمانة إلى أن خطة الرقابة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين، وفحص العمالة والتأكد من خلوهم من الأعراض المرضية، والحرص على الالتزام بتطبيق شروط التخزين والحفظ والتداول والتحضير في المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة المادة الغذائية الخام والمطهية، والوقوف على مدى التزام العاملين بتطبيق الاشتراطات الصحية المقررة، إضافة إلى التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية داخل المنشآت المستهدفة حسب التعليمات المعمول بها.

وأوضحت أمانة الرياض أن الخطة الرمضانية حددت عددًا من الأنشطة التجارية التي ستشهد رقابة مكثفة خلال الشهر الفضيل، وهي الهايبر ماركت، والأسواق المركزية، والمطاعم بأنواعها، والعصائر، والمخابز، والحلويات، والمغاسل، ومحلات الحلاقة، وبيع الهدايا.

وثمنت أمانة منطقة الرياض التزام جميع المنشآت التجارية بالضوابط والأنظمة، مشيرةً إلى أن ملاك المنشآت شركاء في تحقيق المستهدفات الطموحة للمدينة، وفي مقدمتها تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.