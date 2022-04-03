جاري نيفيل عن أداء مانشستر يونايتد: أصابني بالملل الشديد

شن جاري نيفيل نجم فريق مانشستر يونايتد السابق هجومًا على الجهاز الفني للشياطين الحمر بسبب طريقة لعب الفريق والتعادل بالأمس مع ليستر سيتي سلبيًا ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأكد نيفيل في تصريحات إعلامية أنه لم يعد يغضب من النتائج السلبية لمانشستر يونايتد وتعود على الأمر، مشيرًا إلى أن الفريق حال استمراره بهذا الشكل سيصيب الجماهير بالملل.

وتابع :”يجب على الجهاز الفني للمان يونايتد تغيير طريقة اللعب وعلاج السلبيات الموجوة في الفريق لأن الأمر أصبح في غاية الخطورة على الفريق”.

وواصل :”كنت في البداية أغضب لكن الأمر اختلف في الوقت الحالي وتعودت في الوقت الحالي على النتائج السلبية للمان يونايتد”.