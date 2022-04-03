كريم بنزيما يواصل تحطيم الأرقام مع ريال مدريد بعد ثانية سيلتافيجو

حافظ الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني على مستواه المميز مع الملكي وتسجيل الأهداف.

وقاد بنزيما ريال مدريد، أمس السبت، لاقتناص فوزاً ثميناً من أنياب سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني، حيث سجل الفرنسي هدفي فريقه ريال مدريد من ركلتي جزاء في الدقائق 19 و70، ليواصل الميرنغي تصدره لجدول ترتيب “الليغا” برصيد 69 نقطة.

وبحسب شبكة “أوبتا” العالمية للإحصائيات، فإن بنزيما سجل 34 هدفاً هذا الموسم مع ريال مدريد في مختلف المسابقات، وهو الرقم الأفضل للاعب الفرنسي خلال الـ 13 موسماً التي لعبها بقميص ريال مدريد، حيث تخطى رقمه (32 هدفاً) في موسم 2012/2011.

وحرم ماتياس ديتورو حارس مرمى سيلتا فيجو، بنزيما من إحراز الهاتريك وذلك بعد تصديه لركلة جزاء ثالثة، انبرى بنزيما لتنفيذها في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

ويحتل بنزيما حالياً صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 24 هدفاً بفارق 10 أهداف عن الثلاثي الوصيف، البرازيلي فينيسيوس جونيور زميله بريال مدريد، وراؤول دي توماس لاعب إسبانيول، وإنيس أونال لاعب خيتافي.

ويعد هذا أفضل سجل تهديفي لبنزيما في “الليغا”، متفوقاً على عدد الأهداف التي سجلها مع الريال في الموسم الماضي (23 هدفاً)، علماً بأنه مازال متبقياً 8 مباريات بمنافسات الدوري الإسباني هذا الموسم.