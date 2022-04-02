الشيخ الشثري: ولي العهد لديه صفات قيادية وقدرة على التواصل وعلاقته متينة بالعلماء .. #رمضان #الشيخ_الشثري #عاجل

أكدالشيخ، الدكتورسعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء أن صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد لديه صفات قيادية وقدرة على التواصل وعلاقته متينة بالعلماء

وقال الشثري في حديث مع برنامج الليوان إن المملكة مترابطة، وولاة الأمر ينزلون العلماء منزلة كبيرة، ويستمعون لهم، وإن ولي العهد له قدرة كبيرة على التواصل والاستماع وهو بليغ وقوي الحجة ويتمتع بصفات قيادية وعقل راجح.

وعن الانفتاح الذي تعيشه المملكة أوضح الشيخ الشثري أن الناس على اختلاف منازلهم كما علمنا النبي، وبالنسبة للسياحة قال إننا لسنا أول مرة نتعامل مع الأجنبي و التخوف لا ينبغي أن يكون بل لابد وأن يكون هناك تأثير إجابي وأخذ ما يفيدنا وليس لدينا ضعف في عقائدنا والسياحة تعود بالنفع علينا