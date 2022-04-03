إصابات #كورونا إلي 490 مليونا

أظهرت بيانات حديثة حول إصابات كورونا العالمية اليوم السبت 2 أبريل 2022، قرب مستوى 490 مليون إصابة.

وذكرت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حول العالم ارتفعت إلى 489 مليونا و636 ألفا و920 إصابة.

وأفادت الجامعة – في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم – بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و148 ألفا و664 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29.9 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 982 ألفا و371 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 660 ألفا و265 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 521 ألفا و264 وفاة.