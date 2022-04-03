« #أبل» تنقذ عملاءها من مشكلة «استنزاف البطارية»

اشتكى مستخدمى هواتف آيفون، من استنزاف بطارية الجهاز بسبب إصدار طرحته الشركة التي ردت على المستخدمين بأنه أمر طبيعي.

وسرعان ما عملت أبل على حل تلك المشكلة من خلال إصدار جديد من نظام تشغيل الأجهزة الذكية آي.أو.إس ، يحمل اسم آي.أو.إس 15.4.1 وذلك لحل المشكلة التي تسبب فيها الاصدار السابق له آي.إو.إس 15.4.

ويعمل إصدار ابل الجديد على حل المشكلة التي تؤدي إلى استنزاف البطارية في بعض هواتف آيفون التي ثبتت الإصدار السابق آي.أو.إس 15.4

وكان بعض مستخدمي هواتف آيفون التي تنتجها أبل كتبوا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شكاوى من استنزاف بطارية الجهاز بعد تثبيت الإصدار آي.أو.إس 15.4.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن، إدارة الدعم الفني في أبل ردّت شكاوى العملاء عبر موقع تويتر أيضاً وقالت إنه طبيعي بالنسبة لبعض التطبيقات والخصائص أن يتم تعديلها خلال فترة تصل إلى “48 ساعة بعد تحديث نظام التشغيل”.

واكدت أن الإصدار الأحدث يصلح الخطأ الذي يسبب عدم استجابة بعض أجهزة برايل عند تصفح النص أو ظهور رسالة تحذير، بالإضافة إلى إصلاح خطأ يجعل بعض أجهزة الاستماع في آيفون تفقد الاتصال مع بعض التطبيقات الخارجية.

كانت أبل قد طرحت الإصدار آي.أو.إس 15.4 يوم 15 مارس الماضي.

ويتضمن التحديث الأخير القدرة على استخدام خاصية التعرف على ملامح الوجه لفتح الهاتف حتى مع ارتداء المستخدم للكمامة، إلى جانب تقنية يوينفرسال كونترول و37 رمزاً تعبيرياً جديداً.