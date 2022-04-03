المرحلة الثانية.. المشاورات اليمنية تستأنف جلساتها في الرياض #عاجل #المشاورات_اليمنية_اليمنية

تستأنف اليوم الأحد جلسات المشاورات اليمنية – اليمنية في الرياض، لبحث المرحلة الثانية المعنية بتحديد التحديات التي تواجه مختلف المحاور ومنها السياسية والأمنية والاقتصادية.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ ابتداء من يوم أمس السبت الساعة السابعة بتوقيت اليمن.

وتستمر ، اليوم الأحد، الهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومن المقرر وفق هذه الهدنة وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية – اليمنية.

وأكد ‏سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ‎اليمن، محمد ال جابر ، أن المشاورات اليمنية- اليمنية التي تعقد برعاية مجلس التعاون الخليجي بالرياض نجحت في جمع المكونات والقيادات اليمنية المختلفة، سعياً لتحقيق السلام والأمن في اليمن.

و‏قال عبر تويتر “نجحت المشاورات اليمنية-اليمنية التي تعقد برعاية مجلس التعاون الخليجي بالرياض في جمع المكونات والقيادات اليمنية المختلفة، سعياً لتحقيق السلام والامن في اليمن، ومنحتهم هذه المشاورات فرصة للمراجعة والتقارب لرسم خارطة طريق يمنية تنقل اليمن الشقيق من الحرب والدمار الى السلام والتنمية”.