عمران_خان‬⁩ ينجو من سحب الثقة.. ويطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

قرر البرلمان الباكستاني ، اليوم الأحد 03 أبريل 2022، إلغاء التصويت بحجب الثقة عن رئيس الحكومة عمران خان.

ومن جانبه دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ، الرئيس إلى حل البرلمان.

كما دعى ‏‏رئيس الوزراء الباكستاني الشعب إلى الاستعداد لانتخابات جديدة.

‏وفي السياق أعلنت لجنة الأمن الوطني في كازاخستان ، عن إحباط محاولة لاغتيال رئيس البلاد.

وشن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان هجوما علانيا ضد أميركا قائلا “تنفذ مؤامرة ضدي بالتعاون مع خونة من الداخل”.

وكان من المقرر أن يناقش البرلمان الباكستاني الأحد مذكرة حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان وحكومته إثر اتهام المعارضة له بسوء الإدارة الاقتصادية وملف الشؤون الخارجية. ويرفض خان هذه الاتهامات ويصفها “بالمؤامرة الخارجية” من الةلايات المتحدة لرفضه الاصطفاف وراء مواقفها الخاصة بروسيا والصين. كما دعا أنصاره بالنزول للشوارع من أجل الاحتجاج لمستقبل “باكستان حرة ومستقلة”.