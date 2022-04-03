“معجز” تنقذ طفل رضيع وسط الطريق العام

كشف مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة، عن لحظة إنقاذ رضيع بطريقة أثارت غضب السعوديين لخطورة المشهد.

ووثق مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، نجاة رضيع “من موت محقق”، ” حبا على طريق عام”.

ورصد مقطع الفيديو، خروج رضيع من منزل أسرته ، وحبوه حتى الوصول منتصف الطريق.

وتدخلت العناية الإلهية بعد أن لمحه رجل انطلق بسيارته نحوه، وحمله من الأرض، ولاحت أضواء سيارة مسرعة تسير على الطريق ذاته، وتتجه نحو المكان الذي كان الرضيع فيه.

ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما حدث مع الطفل أنه “معجزة”.

ويرون أن إنقاذ الرضيع، الذي من الصعب على السيارات رؤيته لصغر حجمه ، بالإضافة إلى أنها جرت ليلا.د، تعد معجزة حقيقية.