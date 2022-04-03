تعرف على مواعيد عمل #الجوازات في #رمضان

أعلنت مديرية الجوازات، عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان في جميع إدارات الجوازات في المناطق والمحافظات والشعب.

وحدَّدت الجوازات في إنفوجراف مواعيد العمل في الشعب التالية :

أمانة الرياض تطلق خطة الرقابة لشهر رمضان المبارك الرياض شعبة الجوازات بحي الرمال: من الساعة 10 صباحًا حتى 3 مساءً ومن الساعة 9 مساءً حتى 1 صباحًا .

إدارات المناطق والمحافظات: من الساعة 10 صباحًا حتى 3 مساءً محافظة الخرج، شعبة الخدمات الإلكترونية روشن مول: من الساعة 9 مساءً حتى ال1 صباحًا.

منطقة مكة المكرمة ، شعبة الجوازات بالتحلية مول وشعبة الجوازات بالصريفي مول وشعبة الجوازات بالردسي مول : من الساعة 1 مساءً حتى 5 مساءً ، من الساعة 9 مساءً حتى 1 صباحًا