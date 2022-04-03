قتل بالأسيد.. تفاصيل جريمة بشعة هزت أركان المجتمع السعودي #عاجل

تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني الذي أحرق زوجته بالأسيد القصة التي هزت مشاعر المجتمع السعودي.

ومرت المواطنة رحاب الزهراني بتجربه مريرة ، أنهت حياتها بطريقة مروعة. كشف تفاصيلها ماجد الزهراني ابن خالة الضحية

وقال: “رحاب تبلغ من العمر ٢٨ سنة، ولديها ابنة من زوجها الأول الذي لم تستمر معه سوى سنة، لتدخل في زواج ثانٍ استمر لمدة ١٠ أشهر فقط”، وحدث خلاف بينها وبين زوجها الثاني بسبب عدم وجود عمل له، وطلب منها أن تقدم على قرض، وعندما رفضت قام بالتعدي عليها، مما جعلها تذهب مع والدتها للجهات الأمنية والابلاغ عنه، وانتهت القضية بالمصالحة.

وعن حرق رحاب بالأسيد أكد الزهراني، أنَّ الجاني دخل على رحاب في اليوم التالي، ليسكب الأسيد على وجهها وعلى جسدها وعلى جسد طفلتها.

وأكد أن ما جرى لا يصدقه عقل، وأنها كانت تتلوى من آثار الحريق وقام الجيران بالإبلاغ عن الحادثة التي أدّت إلى وفاة رحاب، ونقل الطفلة للمستشفى في حالة صعبة جدًا، وهي تحتاج للنقل لمستشفى النور في مكة لتلقي العلاج التجميلي. قالت والدة الضحية، رحاب الزهراني: “إنَّ زوج ابنتها سكب الأسيد على الجيران وعلى كل من حاول إنقاذ ابنتها وحفيدتها”. كما أكدت أن “ملامح ابنتها تغيرت نتيجة الحرق ومازالت التحقيقات جارية لتحليل جثتها”، لافتة إلى أن زوج الضحية كان يضغط عليها دائما لتستخرج له قرضا بقيمة ٤٠٠ ألف ريال”. وأضافت: أن ابنتها كانت دائمًا تردد: “أنا لا أشعر بالأمان معه”، حيث كانت تتعامل مع تهديداته لها بالقتل بشكوى رسمية للجهات الأمنية. وختمت والدة القتيلة، بأن “رحاب كانت تعمل في إحدى شركات التجميل لتصرف على ابنتها من طليقها السابق والتي لديها حضانتها، حيث عاشت حياة غير آمنة مع زوجها الذي غدر بها”