المركز الوطني للفعاليات يعلن إطلاق موسم جدة 2022 مايو المقبل

أعلن المركز الوطني للفعاليات، عن إطلاق “موسم جدة 2022” في نسخته الثانية بداية شهر مايو المقبل ويستمر حتى شهر يونيو، كما سيعلن في المؤتمر الصحفي الذي يقام يوم السبت 9 أبريل عن تفاصيل أرقام ومناطق فعاليات الموسم.

ويأتي إطلاق موسم جدة لهذا العام بهوية جديدة، ورؤية تعبّر عن التنوع الثقافي للمدينة، وتعدد المقومات التاريخية والسياحية والثقافية والترفيهية التي تتميّز بها، وتوفير مختلف الخيارات لسكان عروس البحر الأحمر وزوارها من جميع الأعمار، وإبراز مدينة جدة كوجهة سياحية دائمة في المنطقة.

ويسعى المركز الوطني للفعاليات إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التنموية والاقتصادية من خلال تطوير قطاع الفعاليات في كافة المجالات الترفيهية والرياضية والسياحية والثقافية، وتقديم فعاليات جاذبة تعزز من ازدهار الاقتصاد الوطني وحيوية المجتمع.