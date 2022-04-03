ترى بالعين المجردة.. “فلكية جدة” ترصد اصطفاف ثلاثة كواكب فجر الأحد

قال المهندس ماجد أبوزاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إنه سيرصد بسماء السعودية و الوطن العربي اصطفاف الزهرة وزحل والمريخ صبيحة يوم الأحد 3 أبريل 2022 بالأفق الجنوبي الشرقي قبل شروق الشمس في حدث مشاهد بالعين المجردة.

وأوضح “أبو زاهرة”، في بيان، أنه “سيكون كوكب الزهرة إلى اليسار، يليه زحل ثم المريخ وستكون هذه الكواكب الثلاثة أمام كوكبة الجدي، وسيلاحظ أن المسافة الظاهرية بين زحل و المريخ تقلصت بشكل كبير على قبة السماء وأن الفجوة بين الزهرة من جهة والمريخ زحل من جهة أخرى قد اتسعت”.

واستطرد: كوكب “الزهرة سيبدو للراصد بالعين المجردة كنقطة مضيئة ساطعة نجمة الصباح في حين أن المريخ وزحل خافتين”.

إن المقصود باصطفاف الكواكب أن تصبح في صف واحد في نفس المنطقة من السماء ، كما يُرى من الأرض، وفي أغلب الأحيان يشكل كوكبان أو ثلاثة كواكب خطًا في السماء.

أن اصطفاف الكواكب في الفضاء لا يكون أبدًا في خط مستقيم واحد تمامًا، نظرًا لأن كواكب النظام الشمسي لا تدور جميعها في نفس المستوى حول الشمس.

اضافة لذلك فإن هذه الظاهرة تعتمد كثيرا على منظورنا، فعندما تصطف الكواكب على جانب واحد من الشمس فإنها لا تكون بالضرورة في نفس المنطقة من السماء للراصدين من الأرض، والعكس صحيح ، عندما تكون الكواكب في نفس الجزء من السماء من منظورنا على الأرض فليس من الضروري اصطفاف من منظور الشمس.