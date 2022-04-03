وزير الإعلام اليمني: الحكومة تقدم تنازلات لإنجاح المشاورات اليمنية

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن الحكومة بتوجيه من الرئيس عبدربه منصور هادي قدمت التنازلات تلو التنازلات لإنجاح الجهود التي بذلها الأشقاء والأصدقاء والمبعوثين الأمميين للتهدئة، وتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية عن كاهل ملايين اليمنيين بمن فيهم الواقعين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، واحلال السلام المبني على قاعدة المرجعيات الثلاث.

وأضاف عبر حسابه على “تويتر”، أن مليشيا الحوثي أفشلت طيلة 7 أعوام المبادرات والجهود الدولية للتهدئة، وقابلت التنازلات التي قدمتها الحكومة لإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وتوجيه عائداته لدفع رواتب الموظفين، بمزيد من الرفض والتعنت، وعملت على تعميق المعاناة الإنسانية، واستغلالها للمتاجرة وتضليل المجتمع الدولي.