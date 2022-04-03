“الأسهم السعودية” يغلق منخفضا بتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا 7.64 نقاط ليقفل عند مستوى 13082.76 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 116 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 276 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 123 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات اللجين، وشمس، وأكوا باور، والاتحاد، وبروج للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نسيج، والمتحدة للتأمين، وأسمنت الجوف، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، وصدق الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 3.06% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، وأسمنت الجوف، وجبل عمر، والإنماء الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأكوا باور، وأرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، وسابك الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 152.31 نقاط ليقفل عند مستوى 24857.70 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 390 ألف سهم تقاسمتها 1401 صفقة.